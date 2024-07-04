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14:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Роналду не должен быть основным в сборной сегодня, точка. Кто-то сомневается, что он там не из-за его нынешних игровых качеств?» Комментатор CNN София Оливейра о Криштиану

В дополнительное время матча ⅛ финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.

«Роналду не должен быть основным в сборной сегодня, точка. Кто-то сомневается, что он там не из-за его нынешних игровых качеств?» Комментатор CNN София Оливейра о Криштиану | Источник: Sports.Ru

"Вопрос Криштиану Роналду уже доходит до какого-то абсурда. Кто-то еще сомневается, что Роналду — основной игрок сборной не из-за его нынешних игровых качеств, а благодаря всему, что он сделал для этой команды?

Я не могу понять, почему мы ходим вокруг да около, говоря о нем. У него великая карьера, но в футболе кто-то однажды сказал: «Когда стучат в дверь, не спрашивают, кем ты был, спрашивают, кто ты сейчас». Сегодня Криштиану Роналду не должен быть основным в сборной, точка", — заявила комментатор португальского CNN София Оливейра.

Гари Линекер: «У Роналду ужасная статистика штрафных — один гол за 60 ударов. Бруну лучше исполняет стандарты, но отобрать их у Криштиану почти невозможно».

«Хейтеры Роналду плачут, наверное. Бить пенальти первым после того, как не забил — непросто, особенно когда столько людей ждут твоей неудачи». Экс-футболистка Англии Сэндерсон о Криштиану.

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