«Роналду не должен быть основным в сборной сегодня, точка. Кто-то сомневается, что он там не из-за его нынешних игровых качеств?» Комментатор CNN София Оливейра о Криштиану | Источник: Sports.Ru

"Вопрос Криштиану Роналду уже доходит до какого-то абсурда. Кто-то еще сомневается, что Роналду — основной игрок сборной не из-за его нынешних игровых качеств, а благодаря всему, что он сделал для этой команды?

Я не могу понять, почему мы ходим вокруг да около, говоря о нем. У него великая карьера, но в футболе кто-то однажды сказал: «Когда стучат в дверь, не спрашивают, кем ты был, спрашивают, кто ты сейчас». Сегодня Криштиану Роналду не должен быть основным в сборной, точка", — заявила комментатор португальского CNN София Оливейра.

Гари Линекер: «У Роналду ужасная статистика штрафных — один гол за 60 ударов. Бруну лучше исполняет стандарты, но отобрать их у Криштиану почти невозможно».

«Хейтеры Роналду плачут, наверное. Бить пенальти первым после того, как не забил — непросто, особенно когда столько людей ждут твоей неудачи». Экс-футболистка Англии Сэндерсон о Криштиану.