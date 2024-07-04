Линекер о Роналду: «Он невероятен, но его эго может стать слабым местом для него самого, Португалии и Мартинеса»

Он невероятен, но его эго в конечном итоге может стать слабым местом для него самого, Португалии и Роберто Мартинеса", — сказал бывший игрок сборной Англии Гари Линекер.
Экс-игрок «Челси» Канди о слезах Роналду: «Представьте, что Кейн плачет. Он не плачет, верно? Месси не плачет! Не понимаю, что происходит».
Гари Линекер: «У Роналду ужасная статистика штрафных — один гол за 60 ударов. Бруну лучше исполняет стандарты, но отобрать их у Криштиану почти невозможно».
Рыдал, орал, общался с небом — триллер в эмоциях Роналду.
Вдумайтесь: мы увидели ранимого Роналду.
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