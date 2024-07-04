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15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Линекер о Роналду: «Он невероятен, но его эго может стать слабым местом для него самого, Португалии и Мартинеса»

"Ничего не имею против Роналду, он невероятный игрок. Я наблюдал за ним, и его движение в штрафной идеально. Очевидно, он также хорош в воздухе.

Он невероятен, но его эго в конечном итоге может стать слабым местом для него самого, Португалии и Роберто Мартинеса", — сказал бывший игрок сборной Англии Гари Линекер.

Экс-игрок «Челси» Канди о слезах Роналду: «Представьте, что Кейн плачет. Он не плачет, верно? Месси не плачет! Не понимаю, что происходит».

Гари Линекер: «У Роналду ужасная статистика штрафных — один гол за 60 ударов. Бруну лучше исполняет стандарты, но отобрать их у Криштиану почти невозможно».

Рыдал, орал, общался с небом — триллер в эмоциях Роналду.

Вдумайтесь: мы увидели ранимого Роналду.

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