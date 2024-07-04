Фергюсон о Роналду на ЧМ-2026: «Не могу представить. Футбол станет еще быстрее и атлетичнее, а пространства для нападающих будет меньше»

В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на высшем уровне, когда они становятся старше«, — сказал бывший главный тренер “МЮ” в интервью SportBild.
Шотландец также сказал, что португальцу не нужно ничего доказывать.
«Один или два новых титула не значили бы много, потому что у него была уникальная карьера», — добавил Фергюсон.
Ранее португалец заявил, что нынешний Евро — последний в его карьере.
«Роналду не должен быть основным в сборной сегодня, точка. Кто-то сомневается, что он там не из-за его нынешних игровых качеств?» Комментатор CNN София Оливейра о Криштиану.
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