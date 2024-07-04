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16:27 (мск), источник: ТАСС

Футболистка Абдуллина перешла в «Локомотив»

Контракт рассчитан на 3,5 года.

Источник: ФК "Челси"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Алсу Абдуллина, выступающая на позиции полузащитника, стала игроком московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт рассчитан на 3,5 года.

«Очень рада вернуться в родные края, в “Локомотив”, с которым мы завоевали немало трофеев, в 2021 году сделали требл, — сказала Абдуллина. — Уже в субботу приступаю к тренировкам. Здесь все для меня знакомо, многие девчонки по-прежнему в команде. Хочу помочь клубу вновь стать чемпионом России».

Абдуллиной 23 года, с декабря 2021 года она выступала за «Челси», в составе которого выиграла чемпионат и Кубок Англии в сезоне-2022/23. Сезон-2023/24 россиянка провела в «Париже» на правах аренды, выиграв бронзовые медали чемпионата Франции. За сборную России Абдуллина провела 49 матчей, в которых забила 5 голов.

В «Локомотиве» Абдуллина выступала в 2020—2021 годах. Вместе с командой она дважды выиграла Кубок России, а также по разу победила в чемпионате и суперкубке страны.

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