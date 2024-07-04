«Не считаю Мартинеса тренером. У него есть Роналду — надо его выпускать, но держать 120 минут на поле? Не отказался бы сыграть против Португалии». Экс-игрок «Челси» Канди о Евро | Источник: Sports.Ru

Но у него есть Роналду, что тут поделаешь? Надо его выпускать. Но стоит ли держать его на поле 120 минут? Разве это требуется?

— Но в серии пенальти он показал большие яйца!

— Да я не сомневаюсь, что яйца у него большие. Он один из величайших в мире на все времена, входит в топ-3, топ-4 [лучших] всех времен, с какой стороны ни посмотри. Но я должен сказать, чувак: я бы не отказался сыграть против Португалии. Я бы этого хотел, — сказал сказал бывший защитник «Челси», а ныне ведущий на канале talkSPORT.

Гуллит о Роналду против Словении: «Промахнулся со всех штрафных и не забил с пенальти, а потом разрыдался крокодиловыми слезами».

Фергюсон о Роналду на ЧМ-2026: «Не могу представить. Футбол станет еще быстрее и атлетичнее, а пространства для нападающих будет меньше».