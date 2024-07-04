Сака назвал Неймара самым недооцененным игроком мира: «Он заслуживает большего уважения, чем получает. О нем нужно говорить больше» | Источник:

«Я думаю, что люди говорят о нем, но о нем нужно говорить больше. Он заслуживает большего уважения, чем получает, я так считаю», — сказал Букайо Сака.