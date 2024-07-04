Сака назвал Неймара самым недооцененным игроком мира: «Он заслуживает большего уважения, чем получает. О нем нужно говорить больше»
22-летний полузащитник «Арсенала» назвал бразильского форварда самым недооцененным игроком мира.
22-летний полузащитник «Арсенала» назвал бразильского форварда самым недооцененным игроком мира.
«Я думаю, что люди говорят о нем, но о нем нужно говорить больше. Он заслуживает большего уважения, чем получает, я так считаю», — сказал Букайо Сака.
В минувшем сезоне Неймар провел только 9 матчей из-за травмы крестообразных связок колена.
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