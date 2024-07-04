Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Румыния
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Австрия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Все события
17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Сака назвал Неймара самым недооцененным игроком мира: «Он заслуживает большего уважения, чем получает. О нем нужно говорить больше»

22-летний полузащитник «Арсенала» назвал бразильского форварда самым недооцененным игроком мира.

Сака назвал Неймара самым недооцененным игроком мира: «Он заслуживает большего уважения, чем получает. О нем нужно говорить больше» | Источник: Sports.Ru

«Я думаю, что люди говорят о нем, но о нем нужно говорить больше. Он заслуживает большего уважения, чем получает, я так считаю», — сказал Букайо Сака.

В минувшем сезоне Неймар провел только 9 матчей из-за травмы крестообразных связок колена.

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг.

Читайте также от «Sports»
Партия Ле Пен побеждает на выборах во Франции. Кто из футболистов против
Собирайте состав и играйте в фэнтези Кубка Америки
«Он мой парень, мы тайно встречались»
Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь