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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пари НН» обыграл черногорский «Арсенал» благодаря голу Зе Турбо

В контрольном матче встречались «Пари Нижний Новгород» и черногорский «Арсенал».

Пари Нижний Новгород
Арсенал
Источник: РИА "Новости"

Команды играли на стадионе «Швейцария» в Златиборе (Сербия). «Пари Нижний Новгород» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

На 54-й минуте счёт открыл нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо. Гол остался единственным в матче.

«Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России — 2023/2024 на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ. В сезоне-2023/2024 тиватский «Арсенал» занял седьмое место в Первой лиге Черногории.

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