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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Бернарду о критике Роналду: «Это часть нашей работы, поэтому мы так много получаем. Криштиану тоже человек, он проявил эмоции — думаю, он отлично пробил пенальти, и Облак здорово справился»

— Кто будет бить штрафные на фоне критики Криштиану?

Бернарду о критике Роналду: «Это часть нашей работы, поэтому мы так много получаем. Криштиану тоже человек, он проявил эмоции — думаю, он отлично пробил пенальти, и Облак здорово справился» | Источник: Sports.Ru

— Я не могу сказать, потому что я не знаю. Я бы не сказал, даже если знал. Мы понимаем, что критика — это часть нашей работы, поэтому мы так много зарабатываем. Мы не жалуемся — к счастью или к сожалению, такова наша работа. Это страсть.

В июне все немного разбираются в футболе, каждый представляет себя тренером. Мы принимаем это. Криштиану — человек, он эмоционально отреагировал на незабитый пенальти. Так бывает, это нормально. Иногда реакция бывает неожиданной. Он чувствовал, что мог бы справиться лучше. На мой взгляд, он отлично пробил, и Облак здорово справился с ударом. Это способ справиться с эмоциями, — сказал полузащитник сборной Португалии.

Мартинес о штрафных ударах: «Ответственность на Роналду и Бруну. Нам повезло, что у Португалии два игрока с высоким уровнем исполнения штрафных».

Загадка штрафных Роналду: 1 гол с 60 попыток на Евро и ЧМ.

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