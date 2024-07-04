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4 июля, источник: Sports.Ru

Роберто Мартинес: «Роналду — пример для команды, он хочет побеждать каждый день. Работать с таким футболистом — привилегия»

"Роналду — игрок с невероятным послужным списком, он бьет все рекорды.

Роберто Мартинес: «Роналду — пример для команды, он хочет побеждать каждый день. Работать с таким футболистом — привилегия» | Источник: Sports.Ru

Свежесть, которую он привносит, поражает. Криштиану является примером для всей команды, потому что хочет побеждать каждый день.

Работать с футболистом, который так предан своему делу, — привилегия", — сказал тренер сборной Португалии.

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг.

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