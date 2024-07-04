Роберто Мартинес: «Роналду — пример для команды, он хочет побеждать каждый день. Работать с таким футболистом — привилегия»
"Роналду — игрок с невероятным послужным списком, он бьет все рекорды.
"Роналду — игрок с невероятным послужным списком, он бьет все рекорды.
Свежесть, которую он привносит, поражает. Криштиану является примером для всей команды, потому что хочет побеждать каждый день.
Работать с футболистом, который так предан своему делу, — привилегия", — сказал тренер сборной Португалии.
Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг.