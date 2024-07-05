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06:57 (мск), источник: Sports.Ru

У Месси 1 очко по системе «гол + пас» в 3 играх на Кубке Америки

37-летний капитан сборной Аргентины не отметился результативными действиями в матче ¼ финала турнира с Эквадором (1:1, по пенальти 4:2).

У Месси 1 очко по системе «гол + пас» в 3 играх на Кубке Америки | Источник: Sports.Ru

В послематчевой серии форвард бил первым и попал в перекладину.

В трех играх на турнире у Месси нет голов, в его активе одна голевая передача — на Лаутаро Мартинеса в матче со сборной Канады.

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