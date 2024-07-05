У Месси 1 очко по системе «гол + пас» в 3 играх на Кубке Америки | Источник:

В послематчевой серии форвард бил первым и попал в перекладину.

В трех играх на турнире у Месси нет голов, в его активе одна голевая передача — на Лаутаро Мартинеса в матче со сборной Канады.