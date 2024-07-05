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06:57 (мск), источник: Sports.Ru

Аргентина вышла в ½ финала на 5-м подряд Кубке Америки. Из 4 предыдущих турниров был выигран один

Аргентинцы выбили Эквадор в ¼ финала турнира в США (1:1, по пенальти 4:2).

Аргентина вышла в ½ финала на 5-м подряд Кубке Америки. Из 4 предыдущих турниров был выигран один | Источник: Sports.Ru

Команда вышла в ½ финала на пятом Кубке Америки подряд. В последний раз команда вылетела в четвертьфинале в 2011 году, уступив Уругваю по пенальти.

Отметим, что из четырех предыдущих турниров, на которых аргентинцы доходили до полуфинала, им удалось выиграть один — в 2021 году.

В 2015 и 2016 сборная уступала в финале, а в 2019 году заняла 3-е место.

Аргентина вышла в ½ финала Кубка Америки, где сыграет с победителем пары Венесуэла — Канада.

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