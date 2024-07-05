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08:12 (мск), источник: Sports.Ru

Скалони о победе Аргентины над Эквадором по пенальти: «Месси не забил, но мы полагались на вратаря и были уверены в успехе. В целом игра мне не понравилась»

Сборная Аргентины обыграла эквадорцев в ¼ финала Кубка Америки (1:1, по пенальти 4:2).

Скалони о победе Аргентины над Эквадором по пенальти: «Месси не забил, но мы полагались на вратаря и были уверены в успехе. В целом игра мне не понравилась» | Источник: Sports.Ru

37-летний капитан аргентинцев начал серию и не забил, попав в перекладину ворот. Эквадорцы затем не реализовали 2 попытки подряд — Эмилиано Мартинес отразил оба удара и обеспечил команде победу.

"В серии пенальти команда всецело полагается на своего вратаря, и это очень важно. Да, Месси не забил, но мы были уверены в успехе.

В целом игра мне совсем не понравилась. Положительным моментом является то, что мы идем дальше. Мы, конечно, рады, но на этот раз я не очень доволен", — сказал главный тренер аргентинцев.

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