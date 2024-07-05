Месси о сэйвах Мартинеса в серии пенальти с Эквадором: «Ему всегда нравятся такие моменты, он становится великим. Мы очень сильно верили в него» | Источник: Sports.Ru

37-летний форвард бил первым в серии и попал в перекладину.

О матче.

«Все произошло, как мы и ожидали. У них хорошие игроки, это сильная и динамичная команда. Состояние поля не позволяло нам играть так быстро, как мы хотели. Это всегда облегчает задачу защищающимся. Мы знали, что концовка будет непростой».

О травме.

«В течение недели я пытался избавиться от дискомфорта и боли. Тренировался понемногу, на последних занятиях чувствовал себя лучше. Конечно, в таких ситуациях всегда есть некоторый психологический страх усугубить травму, но мышечного дискомфорта уже не было. Скалони спросил, готов ли я играть. Я сказал, что да».

О незабитом пенальти в серии («парашютиком» в перекладину).

«Я поступил так, как и задумал. Перед игрой я разговаривал с нашими вратарями, особо пенальти не тренировал. К сожалению, мяч прошел выше створа».

О вратаре Мартинесе, отразившем два удара в серии.

«Я знаю, что Дибу всегда нравятся такие моменты. Он становится великим. Мы очень сильно верили в него. Перед игрой я думал, что если дело дойдет до пенальти, то мы будем спокойны, потому что у нас есть преимущество», — сказал Месси.