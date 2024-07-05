Месси 1 раз пробил по воротам за 2 тайма в матче с Эквадором. У него 1 пас, после которого удар нанес партнер | Источник: Sports.Ru

В послематчевой серии форвард бил первым и попал в перекладину.

За два тайма в рамках основного времени матча Лео нанес один удар по воротам — на 68-й минуте он потревожил вратаря эквадорцев Александера Домингеса после передачи Родриго де Поля. Этот удар не представил сложности для голкипера.

Кроме того, за весь матч был только один эпизод, когда удар по воротам Эквадора состоялся после передачи Месси — на 34-й минуте пробил Энцо Фернандес.

У Месси 1 очко по системе «гол + пас» в 3 играх на Кубке Америки.