У Месси 32 касания против Эквадора — его худший результат в полных официальных матчах за Аргентину за 13 лет | Источник:

Месси провел на поле весь матч, но не смог отметиться результативными действиями и не реализовал свой удар в серии пенальти.

32 касания за игру — худший результат аргентинца в матчах за сборную в официальных соревнованиях (чемпионат мира, квалификация к нему и Кубок Америки), в которых он отыграл 90 минут, после матча Кубка Америки в 2011 году.