Александр Мостовой: «Я смотрел на слезы Роналду — и сам чуть не расплакался. Криштиану — второй игрок мира. Какой-нибудь Тедеско вообще не взял бы его на Евро» | Источник: Sports.Ru

"Вот матч Португалия — Словения. Я подумал: сколько же людей смотрели, как Роналду шел бить пенальти? Миллиарда четыре. Вы только вдумайтесь. И Роналду не забивает! Какая драма, а?

Он же берет мяч и идет бить первым в серии. Это грандиозный поступок. Думаю, из 10 футболистов 8 так не поступили бы. Не уверен, что и у меня хватило бы духа. А если б снова не забил? Эта история с тобой останется на всю жизнь! Безмерное уважение к Криштиану.

Я смотрел на слезы Роналду — и сам чуть не расплакался. Это здорово, что человек сохранил после такой карьеры способность плакать. Говорит о чистоте души.

Будь я тренером сборной Португалии — говорил бы Роналду: «Делай что хочешь. Играй как умеешь. Я в тебя верю». Кажется, нынешний тренер Роберто Мартинес так и рассуждает.

Криштиану — второй игрок мира, заслуживает исключительно такого отношения. А какой-нибудь Тедеско вообще не взял бы Роналду на чемпионат Европы. Как умудрился не взять Куртуа, лучшего вратаря мира.

Нам с вами стоит вглядываться в эти великие лица — Криштиану, Пепе. Ловить мгновения. Смотреть на их слезы счастья после победы.

Запоминать, как Пепе перед серией пенальти подошел к вратарю и что-то долго шептал на ухо. Толпа разошлась — остались только эти двое. Вот оно, настоящее!" — сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.