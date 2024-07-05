Алан Ширер: «Роналду — старый лев, избитый и израненный. Но есть красота в том, как он сражается с закатом карьеры. Могу только восхищаться этим, даже когда кричу на него, чтобы он отдал штрафной» | Источник: Sports.Ru

Что вы видели, когда он не забил пенальти, и слезы потекли, даже несмотря на то, что матч мог быть выигран, а его товарищи по команде умоляли его вырваться из личной драмы, разыгрывающейся у него в голове? А как насчет конца матча, когда он выжимал все из своей игры, когда последовало искупление и слезы потекли снова? Уважали ли вы его настойчивость или это было чувство жалости? Вы цокали языком и думали про себя: «Почему все всегда вертится вокруг него?».

Я тоже испытывал эти чувства или их версии, но видел что-то другое. Я видел льва. Старого льва, да, избитого и израненного, цепляющегося за свою позицию вожака прайда кончиками когтей, неспособного или не желающего отпустить.

И да, Роналду гордится собой и ведет себя капризно, он ходит с важным видом и надувает губы, как всегда делал, и кое-что из этого отчаянно непривлекательно, но есть также хрупкость и красота в том, как он сражается с закатом своей карьеры. Есть нечто величественное в том, как приближается конец, а лев отворачивается от него.

Все разные, и, возможно, Роналду будет играть еще пять лет, и честь ему и хвала, если так. Я уверен, что он не хочет быть посмешищем, объектом мемов в социальных сетях (на днях было несколько достойных, кстати), но вы также можете увидеть, что он стремится формировать свои собственные условия, настаивать на своем моменте. Я могу только восхищаться этим, даже когда кричу на него, чтобы он дал Бруну пробить штрафной хотя бы раз.

Даже львы не могут угнаться за своей тенью, но мне нравится, как Роналду оборачивается, смотрит на свою тень, пожимает плечами, надувает губы и качает головой. А затем отворачивается и бежит дальше", — написал бывший форвард сборной Англии для The Athletic.