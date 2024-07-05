Анелька считает Францию фаворитом в матче с Португалией: «Даже когда они играют плохо, никто не может их победить. Это показывает, насколько мощна сборная» | Источник: Sports.Ru

"Считаю, что это будет очень равный матч. Две прекрасные команды.

Мы должны обратить внимание на Килиана Мбаппе с одной стороны и на Криштиану Роналду, способного решить исход матча, с другой стороны. Всем нравится такие противостояния.

У Франции больше шансов на победу, потому что у них хорошая оборона, и думаю, что они встрепенутся в атаке.

Франция может играть лучше. Но даже играя плохо, никто не может их победить, а это показывает то, насколько мощная эта команда.

Каждый раз, когда Мбаппе получает мяч, перед ним появляются два или даже три соперника. В таких условиях непросто играть. К тому же у него повреждение носа. Но это сильный футболист, который может забить в любой момент, и он это продемонстрирует.

Он провел хороший сезон. У него хорошая статистика, но люди всегда хотят большего", — сказал бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька.