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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Петржела о Дзюбе: «Он до сих пор без команды, потому что токсичный игрок. Его приход может создать больше проблем, чем пользы»

35-летний нападающий находится без клуба после ухода из «Локомотива».

Петржела о Дзюбе: «Он до сих пор без команды, потому что токсичный игрок. Его приход может создать больше проблем, чем пользы» | Источник: Sports.Ru

"Дзюба до сих пор остается без команды, потому что в российских клубах все знают о его сложном характере. Это токсичный игрок.

Его приход может создать больше проблем, чем пользы. Поэтому никто не хочет его брать«, — сказал бывший главный тренер “Зенита”.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Дзюба сыграл 21 матч, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Его статистику можно увидеть — здесь.

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