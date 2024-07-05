Петржела о Дзюбе: «Он до сих пор без команды, потому что токсичный игрок. Его приход может создать больше проблем, чем пользы»
35-летний нападающий находится без клуба после ухода из «Локомотива».
35-летний нападающий находится без клуба после ухода из «Локомотива».
"Дзюба до сих пор остается без команды, потому что в российских клубах все знают о его сложном характере. Это токсичный игрок.
Его приход может создать больше проблем, чем пользы. Поэтому никто не хочет его брать«, — сказал бывший главный тренер “Зенита”.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ Дзюба сыграл 21 матч, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Его статистику можно увидеть — здесь.
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