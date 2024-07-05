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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Филоджин об интересе «Барсы»: «Я выбрал АПЛ, потому что было конкретное предложение. Но “Барса” — мечта, надеюсь, когда-нибудь подпишу с ней контракт»

Каталонский клуб интересовался 22-летним полузащитником «Халл Сити».

Филоджин об интересе «Барсы»: «Я выбрал АПЛ, потому что было конкретное предложение. Но “Барса” — мечта, надеюсь, когда-нибудь подпишу с ней контракт» | Источник: Sports.Ru

Ранее сообщалось, что игрок предпочел переход в АПЛ и имеет предложения от «Эвертона», «Ипсвича» и «Кристал Пэлас».

"Я выбрал Премьер-лигу, потому что было конкретное предложение, но моей мечтой по-прежнему остается Ла Лига.

«Барса» — моя мечта, надеюсь, когда-нибудь я смогу подписать с ними контракт. Мои кумиры — Роналдиньо и Неймар", — сказал Филоджин в интервью QueThiJugues.

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