Филоджин об интересе «Барсы»: «Я выбрал АПЛ, потому что было конкретное предложение. Но “Барса” — мечта, надеюсь, когда-нибудь подпишу с ней контракт» | Источник: Sports.Ru

Ранее сообщалось, что игрок предпочел переход в АПЛ и имеет предложения от «Эвертона», «Ипсвича» и «Кристал Пэлас».

"Я выбрал Премьер-лигу, потому что было конкретное предложение, но моей мечтой по-прежнему остается Ла Лига.

«Барса» — моя мечта, надеюсь, когда-нибудь я смогу подписать с ними контракт. Мои кумиры — Роналдиньо и Неймар", — сказал Филоджин в интервью QueThiJugues.