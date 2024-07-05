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17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба отклонил предложения из Китая, Турции и Саудовской Аравии. Он ищет клуб в России (Sport24)

По информации Sport24, 35-летний нападающий за последние 10 дней получал предложения от клубов из Китая, Турции и Саудовской Аравии.

Дзюба отклонил предложения из Китая, Турции и Саудовской Аравии. Он ищет клуб в России (Sport24) | Источник: Sports.Ru

Как утверждает источник, Дзюба и его агент решили отказаться от вариантов из-за границы и сосредоточиться на поисках клуба в России.

Дзюба находится без команды с конца мая, когда покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.

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