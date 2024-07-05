Дзюба отклонил предложения из Китая, Турции и Саудовской Аравии. Он ищет клуб в России (Sport24) | Источник: Sports.Ru

Как утверждает источник, Дзюба и его агент решили отказаться от вариантов из-за границы и сосредоточиться на поисках клуба в России.

Дзюба находится без команды с конца мая, когда покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.