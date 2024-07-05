Роналду, Мбаппе, Леау, Камавинга, Канселу и Коло-Муани выйдут в старте на матч Португалия — Франция
Главный тренер пиренейской команды Роберто Мартинес выпустит с первой минуты следующих игроков.
Главный тренер пиренейской команды Роберто Мартинес выпустит с первой минуты следующих игроков.
— вратарь: Диогу Кошта;
— защита: Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Нуну Мендеш;
— полузащита: Бруну Фернандеш, Жоау Пальинья, Витинья;
— нападение: Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Рафаэл Леау.
Тренирующий сборную Франции Дидье Дешам выбрал такой состав:
— вратарь: Майк Меньян;
— защита: Тео Эрнандес, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Жюль Кунде;
— полузащита: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Нголо Канте, Антуан Гризманн;
— нападение: Килиан Мбаппе, Рандаль Коло-Муани.
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