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21:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду, Мбаппе, Леау, Камавинга, Канселу и Коло-Муани выйдут в старте на матч Португалия — Франция

Главный тренер пиренейской команды Роберто Мартинес выпустит с первой минуты следующих игроков.

Роналду, Мбаппе, Леау, Камавинга, Канселу и Коло-Муани выйдут в старте на матч Португалия — Франция | Источник: Sports.Ru

— вратарь: Диогу Кошта;

— защита: Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Нуну Мендеш;

— полузащита: Бруну Фернандеш, Жоау Пальинья, Витинья;

— нападение: Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Рафаэл Леау.

Тренирующий сборную Франции Дидье Дешам выбрал такой состав:

— вратарь: Майк Меньян;

— защита: Тео Эрнандес, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Жюль Кунде;

— полузащита: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Нголо Канте, Антуан Гризманн;

— нападение: Килиан Мбаппе, Рандаль Коло-Муани.

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