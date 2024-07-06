У Роналду 61 удар со штрафных на Евро и ЧМ. Португалец 14 раз попал в створ и забил 1 гол
Ранее в матче ¼ финала Евро-2024 39-летний португалец попал в стенку.
Ранее в матче ¼ финала Евро-2024 39-летний португалец попал в стенку.
На чемпионатах мира и Европы в течение карьеры форвард нанес 61 ударо после нарушения правил. 26 из них были заблокированы, 21 пришелся мимо ворот, 14 — в створ.
Единственный гол был забит Роналду на ЧМ-2018 в ворота сборной Испании.
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