У Роналду 61 удар со штрафных на Евро и ЧМ. Португалец 14 раз попал в створ и забил 1 гол | Источник:

На чемпионатах мира и Европы в течение карьеры форвард нанес 61 ударо после нарушения правил. 26 из них были заблокированы, 21 пришелся мимо ворот, 14 — в створ.