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00:12 (мск), источник: Sports.Ru

У Роналду 61 удар со штрафных на Евро и ЧМ. Португалец 14 раз попал в створ и забил 1 гол

Ранее в матче ¼ финала Евро-2024 39-летний португалец попал в стенку.

У Роналду 61 удар со штрафных на Евро и ЧМ. Португалец 14 раз попал в створ и забил 1 гол | Источник: Sports.Ru

На чемпионатах мира и Европы в течение карьеры форвард нанес 61 ударо после нарушения правил. 26 из них были заблокированы, 21 пришелся мимо ворот, 14 — в створ.

Единственный гол был забит Роналду на ЧМ-2018 в ворота сборной Испании.

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