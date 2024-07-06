Португалия при Роналду выиграла 1 из 11 топ-турниров — Евро-2016
Сегодня Португалия вылетела от Франции в четвертьфинале Евро-2024.
Сегодня Португалия вылетела от Франции в четвертьфинале Евро-2024.
Роналду сыграл за национальную команду на 11 чемпионатах Европы и мира. За это время португальцы выиграли Евро-2016, а также дошли до финала Евро-2004.
Ранее 39-летний форвард сообщил, что нынешний чемпионат Европы станет для него последним.
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