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00:57 (мск), источник: Sports.Ru

Португалия при Роналду выиграла 1 из 11 топ-турниров — Евро-2016

Сегодня Португалия вылетела от Франции в четвертьфинале Евро-2024.

Португалия при Роналду выиграла 1 из 11 топ-турниров — Евро-2016 | Источник: Sports.Ru

Роналду сыграл за национальную команду на 11 чемпионатах Европы и мира. За это время португальцы выиграли Евро-2016, а также дошли до финала Евро-2004.

Ранее 39-летний форвард сообщил, что нынешний чемпионат Европы станет для него последним.

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