Португалия вылетела от Франции по пенальти — 3:5. Феликс попал в штангу, Роналду реализовал свой удар
Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
В основное время и в дополнительные 30 минут игры команды не забили голов.
В серии пенальти вингер португальцев Жоау Феликс, пробивая третьим в своей команде, попал в штангу. В итоге Франция выиграла серию — 5:3.
Криштиану Роналду реализовал свою попытку, а Килиан Мбаппе был заменен до серии.
Португалия покинула турнир, а Франция сыграет с Испанией в ½ финала.
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