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00:57 (мск), источник: Sports.Ru

Португалия вылетела от Франции по пенальти — 3:5. Феликс попал в штангу, Роналду реализовал свой удар

Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

В основное время и в дополнительные 30 минут игры команды не забили голов.

В серии пенальти вингер португальцев Жоау Феликс, пробивая третьим в своей команде, попал в штангу. В итоге Франция выиграла серию — 5:3.

Криштиану Роналду реализовал свою попытку, а Килиан Мбаппе был заменен до серии.

Португалия покинула турнир, а Франция сыграет с Испанией в ½ финала.

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