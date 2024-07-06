Португалия вылетела от Франции по пенальти — 3:5. Феликс попал в штангу, Роналду реализовал свой удар

В основное время и в дополнительные 30 минут игры команды не забили голов.

В серии пенальти вингер португальцев Жоау Феликс, пробивая третьим в своей команде, попал в штангу. В итоге Франция выиграла серию — 5:3.

Криштиану Роналду реализовал свою попытку, а Килиан Мбаппе был заменен до серии.

Португалия покинула турнир, а Франция сыграет с Испанией в ½ финала.

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