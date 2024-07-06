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05:57 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду и Феликс получили 5 из 10 баллов за матч с Францией от A Bola — худшая оценка у Португалии

Таково мнение португальской газеты A Bola по итогам поражения сборной Португалии в ¼ финала Евро-2024 (0:0, 3:5 по пен.).

Роналду и Феликс получили по 5 баллов из 10. Феликс не реализовал пенальти в послематчевой серии.

Лучшие оценки среди португальцев у Нуну Мендеша, Пепе, Жоау Пальиньи и Витиньи — по 8 баллов, при этом лучшим игроком матча A Bola признала Мендеша.

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