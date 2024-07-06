У Роналду 29 касаний мяча в среднем за матч на Евро-2024 — его антирекорд на Евро/ЧМ | Источник:

На Евро-2024 39-летний форвард сборной Португалии касался мяча в среднем 29,1 раз. На этом турнире он провел 5 матчей. В пятницу Португалия проиграла Франции (0:0, 3:5 по пен.) в ¼ финала.