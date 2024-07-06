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07:27 (мск), источник: Sports.Ru

У Роналду 29 касаний мяча в среднем за матч на Евро-2024 — его антирекорд на Евро/ЧМ

Криштиану Роналду установил свой антирекорд по касаниям мяча за игру на Евро/ЧМ.
У Роналду 29 касаний мяча в среднем за матч на Евро-2024 — его антирекорд на Евро/ЧМ | Источник: Sports.Ru

На Евро-2024 39-летний форвард сборной Португалии касался мяча в среднем 29,1 раз. На этом турнире он провел 5 матчей. В пятницу Португалия проиграла Франции (0:0, 3:5 по пен.) в ¼ финала.

Лучший показатель у Роналду был на ЧМ-2006 — 66,2 касаний.

На остальных топ-турнирах нападающий показал такие результаты:

Евро-2004 — 61,1.

Eвро-2008 — 59,7.

ЧМ-2010 — 46,3.

Евро-2012 — 45,8.

ЧМ-2014 — 54.

Евро-2016 — 45,4.

ЧМ-2018 — 49,8.

Евро-2020 — 47,3.

ЧМ-2022 — 39.

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