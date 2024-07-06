Рубен Невеш: «Роналду и Пепе — выдающиеся личности в Португалии. Они заслуживали победу. Сделали все, чтобы отблагодарить их за пример, который они подают» | Источник: Sports.Ru

"Тяжелый вечер для Португалии. Жоау Феликс не забил пенальти, но это мог быть я или любой другой футболист. Только тот, кто подходит к мячу, может не забить. Мы поддерживаем его, поскольку знаем, как трудно справляться с такими моментами.

Мы все знаем, что Криштиану Роналду и Пепе — это две выдающиеся личности в нашей стране и в нашем футболе.

Думаю, они заслуживали победу. Мы сделали все, чтобы отблагодарить их за тот пример, который они подают, не только на поле, но и за его пределами", — сказал полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш.