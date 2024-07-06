Рубен Невеш: «Роналду и Пепе — выдающиеся личности в Португалии. Они заслуживали победу. Сделали все, чтобы отблагодарить их за пример, который они подают»
Португальская команда уступила Франции в серии пенальти в четвертьфинале Евро-2024.
Португальская команда уступила Франции в серии пенальти в четвертьфинале Евро-2024.
"Тяжелый вечер для Португалии. Жоау Феликс не забил пенальти, но это мог быть я или любой другой футболист. Только тот, кто подходит к мячу, может не забить. Мы поддерживаем его, поскольку знаем, как трудно справляться с такими моментами.
Мы все знаем, что Криштиану Роналду и Пепе — это две выдающиеся личности в нашей стране и в нашем футболе.
Думаю, они заслуживали победу. Мы сделали все, чтобы отблагодарить их за тот пример, который они подают, не только на поле, но и за его пределами", — сказал полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш.
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