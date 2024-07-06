Роналду чаще всех попадал во «вне игры» на Евро-2024 — 8 раз. Фюллькруг, Шпорар и Варга делят 2-е место — по 4 офсайда
39-летний форвард сборной Португалии провел на турнире 5 матчей и не забил ни одного гола.
39-летний форвард сборной Португалии провел на турнире 5 матчей и не забил ни одного гола.
Второе место по офсайдам на данный момент делят Никлас Фюллькруг (Германия), Андраж Шпорар (Словения) и Барнабаш Варга (Венгрия) — по 4.
Еще 10 игроков попадали во «вне игры» 3 раза: Коди Гакпо и Мемфис Депай (оба — Нидерланды), Ромелу Лукаку (Бельгия), Кай Хавертц (Германия), Фил Фоден (Англия), Расмус Хейлунд (Дания), Артем Довбик (Украина), Петер Пекарик (Словакия), Альваро Мората (Испания) и Марко Арнаутович (Австрия).
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