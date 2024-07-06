Пепе о том, что ему сказал Роналду во время объятий: «Не стану говорить публично. Разочарованы, что выбыли с Евро, понимая, что у нас хорошая, мастеровитая команда»

— Что вам сказал Криштиану Роналду?
— Не стану говорить об этом публично. Но нам очень жаль.
Мы испытали разочарование от того, что не выиграли матч, выбыли из такого крупного турнира, как Евро, понимая, что у нас очень хорошая, мастеровитая команда, которая могла идти дальше. Это боль, которую мы испытываем.
Но я должен поблагодарить португальцев. С самого первого дня, когда я натурализовался, я сказал, что сделаю все возможное и верну все, что Португалия дала мне.
И лучший способ отплатить — это сделать то, что я люблю больше всего, — сказал Пепе.
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