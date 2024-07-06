Футболист сборной Египта Ахмед Рефаат умер в возрасте 31 года
В марте игрок потерял сознание в конце матча чемпионата Египта и впал в кому.
В марте игрок потерял сознание в конце матча чемпионата Египта и впал в кому.
КАИР, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта по футболу Ахмед Рефаат умер на 32-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба египетского клуба «Фьюче», за который он выступал с января 2023 года.
В марте Рефаат потерял сознание в конце матча чемпионата Египта. После случившегося игрок был доставлен в больницу и находился в коме.
«С большой грустью сообщаем о смерти игрока первой команды и сборной Египта Ахмеда Рефаата. Клуб выражает искренние соболезнования семье игрока и болельщикам», — говорится в сообщении.
За сборную Египта Рефаат провел 7 матчей. В них он забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. В активе Рефаата победа в Кубке Африки среди игроков до 20 лет. Также футболист побеждал в Кубке и Суперкубке Египта в составе «Замалека».