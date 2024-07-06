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12:11 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной Египта Ахмед Рефаат умер в возрасте 31 года

В марте игрок потерял сознание в конце матча чемпионата Египта и впал в кому.

Источник: Getty Images / NurPhoto

КАИР, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта по футболу Ахмед Рефаат умер на 32-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба египетского клуба «Фьюче», за который он выступал с января 2023 года.

В марте Рефаат потерял сознание в конце матча чемпионата Египта. После случившегося игрок был доставлен в больницу и находился в коме.

«С большой грустью сообщаем о смерти игрока первой команды и сборной Египта Ахмеда Рефаата. Клуб выражает искренние соболезнования семье игрока и болельщикам», — говорится в сообщении.

За сборную Египта Рефаат провел 7 матчей. В них он забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. В активе Рефаата победа в Кубке Африки среди игроков до 20 лет. Также футболист побеждал в Кубке и Суперкубке Египта в составе «Замалека».

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