Футболист сборной Египта Ахмед Рефаат умер в возрасте 31 года

Источник: Getty Images / NurPhoto

КАИР, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта по футболу Ахмед Рефаат умер на 32-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба египетского клуба «Фьюче», за который он выступал с января 2023 года.

В марте Рефаат потерял сознание в конце матча чемпионата Египта. После случившегося игрок был доставлен в больницу и находился в коме.

«С большой грустью сообщаем о смерти игрока первой команды и сборной Египта Ахмеда Рефаата. Клуб выражает искренние соболезнования семье игрока и болельщикам», — говорится в сообщении.