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13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду и Феликс получили 4 из 10 от Público за матч с Францией — худшие оценки в сборной Португалии. У 41-летнего Пепе 9 из 10

Португальская газета Público поставила им по 4 бала из 10. Это худшие оценки в составе сборной Португалии.

У хавбеков Бернарду Силвы, Бруну Фернандеша и Рубена Невеша по 5 баллов. 6 балов получил полузащитник Франсишку Консейсау.

Вратарь Диогу Кошта, защитники Жоау Канселу, Рубен Диаш, Нуну Мендеш и вингер Рафаэл Леау получили 6 из 10.

7 баллов у Нелсона Семеду. По 8 балов у Жоау Пальиньи и Витиньи. Высший бал получил 41-летний защитник Пепе — 9 из 10.

Вышедший на 119-й минуте Матеуш Нунеш остался без оценки.

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