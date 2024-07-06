Экс-хавбек Австралии Оур о штрафных Роналду: «Как это может не раздражать партнеров по сборной? Он подставил их. Лучший в мире по игре головой, но бьет чуть ли не с боковой линии» | Источник: Sports.Ru

На 42-й минуте этого матча штрафной удар исполнил Бруну Фернандеш, который пробил выше ворот Майка Меньяна. На 85-й минуте Роналду с угла штрафной решил пробить сам и попал в стенку.

"Вы можете видеть, например, как Португалия исполняет дальние штрафные удары. Роналду, вероятно, лучший игрок в мире по игре головой, но вместо этого он бьет чуть ли не с боковой линии. Он делал это в последних нескольких играх, и для меня такое решение — не на благо команды.

По какой-то причине его товарищи по команде не хотят отобрать у него штрафные.

Это почти как слон в комнате (английская идиома, выражающая очевидную правду, которую игнорируют либо пытаются не замечать — Sports). Он не реализовал столько попыток, мы все об этом говорим, но он все равно продолжает исполнять эти удары.

Как это не может быть раздражающим для его партнеров по команде? Так что я думаю, он серьезно подставил их", — сказал бывший полузащитник сборной Австралии Томас Оур.

У Роналду 61 удар со штрафных на Евро и ЧМ. Португалец 14 раз попал в створ и забил 1 гол.