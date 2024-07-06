Кака: «Присутствие Месси в МЛС важно для лиги, роста футбола в США. Хотелось бы его перехода в “Орландо Сити”, но соперничество с Майами полезно»
Бразилец играл в североамериканской лиге, представляя «Орландо Сити» с 2015 по 2017 год.
Бразилец играл в североамериканской лиге, представляя «Орландо Сити» с 2015 по 2017 год.
"Считаю, что присутствие Лионеля Месси в МЛС чрезвычайно важно для лиги, роста футбола в стране. Лионель достался [ближайшему] сопернику.
Конечно, мне бы хотелось, чтобы он перешел в «Орландо Сити», но в каком-то смысле это создает хорошее соперничество.
Майами — ближайший город к клубу из Орландо.
Так что создание небольшого соперничества во Флориде между Майами и Орландо, считаю, очень полезно", — сказал бывший полузащитник сборной Бразилии Кака.
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