Роналду — болельщикам Португалии после вылета с Евро: «Мы хотели и заслуживали большего. Уверены, что наследие будет чтиться и продолжать строиться»

"Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии.

Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы уже достигли. Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и будет продолжать строиться. Совместными усилиями", — написал Роналду.