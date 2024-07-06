Роналду — болельщикам Португалии после вылета с Евро: «Мы хотели и заслуживали большего. Уверены, что наследие будет чтиться и продолжать строиться»
Сборная Португалии уступила команде Франции в ¼ финала (0:0, пен. 3:5).
Сборная Португалии уступила команде Франции в ¼ финала (0:0, пен. 3:5).
"Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии.
Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы уже достигли. Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и будет продолжать строиться. Совместными усилиями", — написал Роналду.
Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.