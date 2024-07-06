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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду — болельщикам Португалии после вылета с Евро: «Мы хотели и заслуживали большего. Уверены, что наследие будет чтиться и продолжать строиться»

Сборная Португалии уступила команде Франции в ¼ финала (0:0, пен. 3:5).

"Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии.

Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы уже достигли. Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и будет продолжать строиться. Совместными усилиями", — написал Роналду.

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