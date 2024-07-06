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20:12 (мск), источник: Sports.Ru

Пеннант о Португалии: «Не могу поверить, что Жота не сыграл. Можно было заменить Роналду, он мало что мог предложить команде. Дешам заменил Мбаппе, лучшего игрока мира, и Франция прошла»

Португальцы уступили французам в серии пенальти в четвертьфинале Евро-2024.

"Не могу поверить, что Жота остался на скамейке. Можно было выпустить его перед серией пенальти, снять Роналду с игры — я знаю, что Криштиану реализовал свою попытку, но он мало что мог предложить команде.

Мы видели, на что он способен, когда играет за «Ливерпуль», насколько высок уровень. Он забивает голы, от него в штрафной площади исходит угроза.

Посмотрите на Дидье Дешама. Он заменил Килиана Мбаппе. А Мбаппе — это, возможно, лучший игрок мира на данный момент. Дешам заменил Гризманна, Мбаппе — мировых звезд. И Франция прошла дальше.

Роналду — легенда. Отведите ему 70 минут, а потом меняйте. Если он не помогает команде, замените его«, — сказал бывший полузащитник “Ливерпуля”.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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