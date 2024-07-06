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20:27 (мск), источник: Sports.Ru

Невин о Роналду: «От него нельзя отвести глаз ни на миллисекунду, и мне это в нем нравится. Несмотря на весь свой эгоизм, он по-прежнему усердно работает»

«Он не мой любимый футболист, я больше поклонник игроков типа Лионеля Месси, которые делают свою работу тихо, а не кричат “посмотри на меня” или пытаются быть знаменитостью, но Роналду — это кассовые сборы.

Невин о Роналду: «От него нельзя отвести глаз ни на миллисекунду, и мне это в нем нравится. Несмотря на весь свой эгоизм, он по-прежнему усердно работает» | Источник: Sports.Ru

В матче со Словенией Роналду сыграл так, что, будь он на три-четыре года моложе, он, вероятно, забил бы четыре гола. Четыре года назад Роналду забил бы четыре гола, потому что он командовал партнерами, но его удары головой были на высоте, его прыжки были потрясающими. Сейчас они просто на хорошем уровне.

Но он продолжает играть, он продолжает исполнять штрафные удары, он продолжает делать все, что может. От него невозможно было оторвать глаз. Он не был лучшим игроком на поле. Точно нет. Может быть, не в тройке, не в четверке и не в пятерке лучших.

Но от него нельзя было отвести глаз ни на миллисекунду, и мне это в нем нравится. И мне нравится тот факт, что, несмотря на весь свой эгоизм, надменность и все такое прочее, он по-прежнему усердно работает«, — сказал бывший вингер “Челси” в интервью Genting Casinos.

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