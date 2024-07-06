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20:42 (мск), источник: Sports.Ru

О’Хара о Кейне: «У Англии есть свой Роналду. Харри выглядит изможденным, он ленится и раздражает меня»

"Я недоволен Кейном, он выглядит изможденным, что бы он ни делал. Он выглядит так, будто не в форме, он ленится. Меня он попросту раздражает.

Харри Кейн — единственный, кто меня расстраивает. Я обеспокоен тем, что у нас в команде появился свой Роналду и что приходится с ним играть«, — сказал во время матча Англия — Швейцария экс-полузащитник “Тоттенхэма”.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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