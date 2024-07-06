О’Хара о Кейне: «У Англии есть свой Роналду. Харри выглядит изможденным, он ленится и раздражает меня»
"Я недоволен Кейном, он выглядит изможденным, что бы он ни делал. Он выглядит так, будто не в форме, он ленится. Меня он попросту раздражает.
"Я недоволен Кейном, он выглядит изможденным, что бы он ни делал. Он выглядит так, будто не в форме, он ленится. Меня он попросту раздражает.
Харри Кейн — единственный, кто меня расстраивает. Я обеспокоен тем, что у нас в команде появился свой Роналду и что приходится с ним играть«, — сказал во время матча Англия — Швейцария экс-полузащитник “Тоттенхэма”.
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