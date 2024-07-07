Бразилия вылетела из Кубка Америки, проиграв в четвертьфинале Уругваю | Источник: Российская газета

Сборная Бразилии не смогла выйти в полуфинал проходящего в США розыгрыша Кубка Америки по футболу.

В четвертьфинале бразильцы встречались с командой Уругвая. Основное время матча завершилось вничью - 0:0, хотя уругвайцы с 74-й минуты играли вдесятером после удаления Найтана Нандеса.

А в серии пенальти сборная Уругвая добилась победы со счетом 4:2.

В полуфинале уругвайцы встретятся с командой Колумбии, которая разгромила Панаму со счетом 5:0. В составе победителей один мяч на счету нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.