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00:42 (мск), источник: Sports.Ru

Титов о новичках «Зенита»: «Мы о Зидане, Роналду и Месси говорим? Интрига будет — “Динамо” и “Краснодар” доказали, что можно бороться»

В летнее трансферное окно «Зенит» подписал Сергея Волкова, Максима Глушенкова, Евгения Латышонка и Юрия Горшкова.

Титов о новичках «Зенита»: «Мы о Зидане, Роналду и Месси говорим? Интрига будет — “Динамо” и “Краснодар” доказали, что можно бороться» | Источник: Sports.Ru

"Мы что, сейчас говорим про Зидана, Роналду и Месси? Ну вот видите.

Во-первых, есть момент адаптации. Никто не отменял его. Во-вторых, я уверен, что будут укрепляться и другие команды. Так что, уверен, интрига будет.

Бороться-то можно, и это доказали «Динамо» и «Краснодар». Поэтому у меня нет сомнений, что бороться будут все. Тем более уже показали, как это делать«, — сказал бывший игрок “Спартака”.

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