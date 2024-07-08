Титов о новичках «Зенита»: «Мы о Зидане, Роналду и Месси говорим? Интрига будет — “Динамо” и “Краснодар” доказали, что можно бороться» | Источник: Sports.Ru

"Мы что, сейчас говорим про Зидана, Роналду и Месси? Ну вот видите.

Во-первых, есть момент адаптации. Никто не отменял его. Во-вторых, я уверен, что будут укрепляться и другие команды. Так что, уверен, интрига будет.

Бороться-то можно, и это доказали «Динамо» и «Краснодар». Поэтому у меня нет сомнений, что бороться будут все. Тем более уже показали, как это делать«, — сказал бывший игрок “Спартака”.