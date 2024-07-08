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22:12 (мск), источник: Sports.Ru

BBC о «Промахтиану Пеналду»: «Намерения оскорбить Роналду не было. На протяжении всей программы мы неоднократно положительно отзывались о Криштиану»

Это произошло после того, как нападающий не забил с пенальти в дополнительное время матча финала Евро-2024 против Словении (0:0, пенальти — 3:0). В серии пенальти 39-летний футболист реализовал свою попытку.

"Плашка была была задумана просто как игра слов, что мы уже много раз делали так в аналитических графиках передачи Match Of The Day. В ней не было намерения оскорбить Криштиану Роналду.

На самом деле, на протяжении всей программы мы неоднократно положительно отзывались о Роналду, в том числе:

1. Во время подготовки к матчу Жозе Фонте подчеркнул преданность Роналду тренировкам, сказав, что именно поэтому "он один из лучших в истории.

2. В перерыве Гари Линекер и Алан Ширер провели подробный анализ движений Роналду, назвав их «абсолютно фантастическими».

3. После серии пенальти Гари Линекер и Алан Ширер отметили мужество и веру Роналду в свои силы, которые позволили ему пробить пенальти в серии.

Эксперты ни разу не высказали чрезмерной критики в адрес Роналду, и в контексте программы в целом тон был неизменно уважительным по отношению к нему. Однако мы понимаем, что некоторые зрители были недовольны графикой, и их отзывы были переданы съемочной группе, чтобы помочь ей в дальнейшей работе", — говорится в заявлении британской вещательной корпорации.

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