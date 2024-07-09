Койта — в ЦСКА, Дзюба ведет переговоры с «Химками», Соболев переходит в «Зенит»? | Источник: Спорт-Экспресс

Койта — в ЦСКА

Теперь официально: малийский нападающий Секу Койта перешел в ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба арамейского клуба. Контракт подписан до лета 2027 года. 24-летний футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента.

В минувшем сезоне форвард забил за «Зальцбург» восемь мячей и отдал голевую передачу в 19 играх чемпионата Австрии.

Дзюба договаривается с «Химками»

Артем Дзюба обсудил возможный трансфер в «Химки» с инвестором клуба Туфаном Садыговым. Об этом сообщает Иван Карпов.

При этом, по данным источника, переход маловероятен. Артем хочет зарабатывать 7 миллионов рублей в месяц — это слишком большая сумма для подмосковного клуба. Также линия атаки у «Химок» уже укомплектована.

В прошлом сезоне Артем провел 21 матч в РПЛ, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Соболев — в «Зените»?

Нападающий «Спартака» Александр Соболев находится в шаге от перехода в «Зенит», сообщает Telegram-канал «Первый спорт» со ссылкой на анонимный источник. Сделка может быть завершена в течение 48 часов.

В прошедшем сезоне форвард забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач в 34 матчах.

Обляков интересен «Зениту» и «Динамо»

Иван Обляков может продолжить карьеру в «Зените» или «Динамо». Об этом сообщает Иван Карпов.

По данным источника, официальных предложений пока не было, но оба клуба изучают возможность подписания полузащитника ЦСКА. Армейский клуб не планирует отдавать игрока менее чем за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний футболист сыграл в 38 матчах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Клаудиньо вернется в Бразилию?

«Фламенго» направил «Зениту» официальное предложение по Клаудиньо, сообщает UOL. Также интерес к 27-летнему бразильцу подтвердил вице-президент бразильского клуба Маркос Браз.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 38 матчах, в которых забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач.

Сильянов не уйдет из «Локомотива»?

Как стало известно «СЭ», «Динамо» попыталось приобрести футболиста «Локомотива» Александра Сильянова. Бело-голубые предложили за трансфер 23-летнего защитника 5 миллионов евро. Однако железнодорожники отказали.

В минувшем сезоне игрок провел 23 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Самородов — в «Ахмате»?

Нападающий сборной Казахстана и «Актобе» Максим Самородов может стать игроком «Ахмата». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, грозненский клуб уже начал переговоры по переходу 22-летнего футболиста.

В 2024 году форвард провел 12 матчей в чемпионате Казахстана, отметится пятью голами и тремя результативными передачами.

Жемалетдинов — в ЦСКА

Рифат Жемалетдинов подпишет с ЦСКА контракт по схеме 1+1, сообщает Иван Карпов. Официальное объявление планируется в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне 27-летний футболист принял участие в 20 матчах, забил пять голов.

Антон — в «Боруссии»

Защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон перешел в дортмундскую «Боруссию», сообщает пресс-служба «шмелей». Контракт с 27-летним немцем подписан до лета 2028-го.

В прошедшем сезоне игрок провел 33 матча и отдал три голевые передачи в бундеслиге.

Варан поедет в Италию?

Рафаэль Варан перейдет в итальянский «Комо», сообщает Фабрицио Романо. По сведениям инсайдера, руководство клуба уверено, что 31-летний француз даст согласие уже на этой неделе.

30 июня закончился контракт защитника с «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2021 года. В минувшем сезоне Варан принял участие в 32 матчах во всех турнирах и отметился голом.

«Марселю» интересен Гринвуд

Как сообщает Фабрицио Романо, «Марсель» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда.

Французский клуб намерен арендовать Гринвуда. «Марсель» уже сделал «Красным дьяволам» официальное предложение.

В прошлом сезоне Гринвуд на правах аренды выступал за «Хетафе». У футболиста 10+6 по системе «гол+пас» в 36 матчах.