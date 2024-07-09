«Месси — величайший футболист. Играть против него — большая честь». Тренер Канады Марш перед матчем с Аргентиной

Тренер Канады Марш назвал Месси величайшим футболистом в истории: «Играть против него — большая честь» | Источник: Sports.Ru

"В прошлом матче мы недостаточно хорошо играли против Месси, он слишком часто спокойно бежал к нашему вратарю.

Мы не будем опекать его индивидуально, но, безусловно, сделаем упор на то, как защититься против него. Будет очень важно следить за ним и усложнить ему работу. Например, ограничение свободного пространства, — это наша задача номер один.

Мы не хотим, чтобы он свободно бегал у нашей штрафной, как в прошлой игре. Но мы все знаем, что он величайший игрок, который когда-либо играл в футбол, мы уважаем его. Играть против такого футболиста, как он, всегда большая честь", — сказал Джесси Марш.