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17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Мостовой о штрафных Роналду: «Я сам был мастером, но мне до Криштиану далеко. Это к вопросу, объективен ли Мостовой. Всегда объективен!»

«Я видел высказывание Линекера: “У Роналду ужасная статистика штрафных — один гол за 60 ударов. Бруну лучше исполняет стандарты, но отобрать их у Криштиану почти невозможно”.
Мостовой о штрафных Роналду: «Я сам был мастером штрафных, но мне до Криштиану далеко. Это к вопросу, объективен ли Мостовой. Всегда объективен!» | Источник: Sports.Ru

При всей моей любви к Криштиану вынужден признать — все это правда. Вижу, Роналду хочет бить отовсюду.

Не забивает, психует, снова бьет… А что делать Бруну? Отбирать мяч? Нельзя! Только остается ждать, когда Криштиану сам скажет: «У меня не идет, бей». Не сказал.

Я сам был мастером штрафных. Кто-то до ворот не добьет с той точки, откуда я по «девяткам» раскладывал. Записи самых красивых голов до сих пор храню в телефоне.

Но мне до Роналду в этом мастерстве далеко — он бил в «Реале» штрафные гораздо лучше!

Это к вопросу, объективен ли Мостовой. Всегда объективен!" — сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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