Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Испания
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
10.07
Нидерланды
Англия
Все события
22:12 (мск), источник: Sports.Ru

Хоккеист Венгрыжановский о футболе: «Раньше болел за “МЮ”, когда там играл Роналду. Он перешел в “Реал”, стал болеть за них. Нравится, как играют»

— Мы прочитали, что вы большой фанат мадридского «Реала».

Хоккеист Венгрыжановский о футболе: «Раньше болел за “МЮ”, когда там играл Роналду. Он перешел в “Реал”, стал болеть за них. Нравится, как играют» | Источник: Sports.Ru

— Да, так и есть.

— За «Реал» очень удобно болеть.

— Раньше болел за «Манчестер Юнайтед», когда там Роналду играл.

В детстве я занимался футболом, и мне родители купили форму «Манчестер Юнайтед» с фамилией Роналду на спине.

И, когда он перешел в «Реал», стал болеть за испанскую команду. Очень нравится, как они играют.

— Финал Лиги чемпионов в этом году получился достаточно скучным. «Реал» выиграл уж как-то слишком буднично.

— Согласен. Но от этого моя радость от победы меньше не стала.

— Если вдруг у вас была возможность с кем-то пообщаться из «Реала», кого бы выбрали?

— Это был бы либо Модрич, либо Тони Кроос.

Нравится, как они видят поле, какие могут отдать передачи, в доли секунды они могут принять неожиданное для соперника решение. Их игра завораживает, — сказал нападающий «Сочи» Денис Венгрыжановский.

Читайте также от «Sports»
Партия Ле Пен побеждает на выборах во Франции. Кто из футболистов против
Собирайте состав и играйте в фэнтези Кубка Америки
«Он мой парень, мы тайно встречались»
Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь