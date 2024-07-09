Хоккеист Венгрыжановский о футболе: «Раньше болел за “МЮ”, когда там играл Роналду. Он перешел в “Реал”, стал болеть за них. Нравится, как играют» | Источник: Sports.Ru

— Да, так и есть.

— За «Реал» очень удобно болеть.

— Раньше болел за «Манчестер Юнайтед», когда там Роналду играл.

В детстве я занимался футболом, и мне родители купили форму «Манчестер Юнайтед» с фамилией Роналду на спине.

И, когда он перешел в «Реал», стал болеть за испанскую команду. Очень нравится, как они играют.

— Финал Лиги чемпионов в этом году получился достаточно скучным. «Реал» выиграл уж как-то слишком буднично.

— Согласен. Но от этого моя радость от победы меньше не стала.

— Если вдруг у вас была возможность с кем-то пообщаться из «Реала», кого бы выбрали?

— Это был бы либо Модрич, либо Тони Кроос.