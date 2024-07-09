Хоккеист Венгрыжановский о футболе: «Раньше болел за “МЮ”, когда там играл Роналду. Он перешел в “Реал”, стал болеть за них. Нравится, как играют»
— Мы прочитали, что вы большой фанат мадридского «Реала».
— Мы прочитали, что вы большой фанат мадридского «Реала».
— Да, так и есть.
— За «Реал» очень удобно болеть.
— Раньше болел за «Манчестер Юнайтед», когда там Роналду играл.
В детстве я занимался футболом, и мне родители купили форму «Манчестер Юнайтед» с фамилией Роналду на спине.
И, когда он перешел в «Реал», стал болеть за испанскую команду. Очень нравится, как они играют.
— Финал Лиги чемпионов в этом году получился достаточно скучным. «Реал» выиграл уж как-то слишком буднично.
— Согласен. Но от этого моя радость от победы меньше не стала.
— Если вдруг у вас была возможность с кем-то пообщаться из «Реала», кого бы выбрали?
— Это был бы либо Модрич, либо Тони Кроос.
Нравится, как они видят поле, какие могут отдать передачи, в доли секунды они могут принять неожиданное для соперника решение. Их игра завораживает, — сказал нападающий «Сочи» Денис Венгрыжановский.