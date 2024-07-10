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06:12 (мск), источник: Sports.Ru

Агент Дзюбы: «Ведем диалог с несколькими клубами. “Химки” — один из вариантов»

35-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива».

Агент Дзюбы: «Ведем диалог с несколькими клубами. “Химки” — один из вариантов» | Источник: Sports.Ru

«Химки» — один из вариантов. Вне зависимости от итогов переговоров хочется выразить уважение Туфану Садыгову (инвестор клуба — Sports). Это максимально открытый и прямой человек, искренне переживающий за свой клуб. Надеюсь, у него и его команды получится собрать боеспособный коллектив, который будет бороться за максимально возможные высокие места.

Что касается вариантов для Артема, то ведем диалог с несколькими клубами. Понятно, что всем бы хотелось завершить эти переговоры максимально быстро, но иногда нужно набраться терпения.

Забавно читать комментарии некоторых экспертов, которые знают все, будучи даже не знакомыми с Артемом: и про его характер, и про текущие финансовые запросы, и про все остальное. Потрясающий уровень информированности.

Артем готовится к сезону индивидуально, находится в отличной форме, очень соскучился по футболу, предельно зол и мотивирован. История показывает, что в такие отрезки своей карьеры он выдает максимальный результат", — сказал Леонид Гольдман.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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