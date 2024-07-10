Месси вышел на 2-е место по голам за сборные, забив 109-й мяч за Аргентину. Лидер — Роналду (130) | Источник: Sports.Ru

Этот мяч стал 109-м для Месси за сборную Аргентины. По количеству голов за национальную команду Лионель обошел иранца Али Даеи (108).

Больше на уровне сборных забивал только Криштиану Роналду за сборную Португалии — 130 голов.