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11:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси вышел на 2-е место по голам за сборные, забив 109-й мяч за Аргентину. Лидер — Роналду (130)

37-летний форвард отметился голом в полуфинале Кубка Америки-2024 против Канады (2:0).

Месси вышел на 2-е место по голам за сборные, забив 109-й мяч за Аргентину. Лидер — Роналду (130) | Источник: Sports.Ru

Этот мяч стал 109-м для Месси за сборную Аргентины. По количеству голов за национальную команду Лионель обошел иранца Али Даеи (108).

Больше на уровне сборных забивал только Криштиану Роналду за сборную Португалии — 130 голов.

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