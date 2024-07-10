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12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Лионель Месси: «Было непросто снова выйти в финал, и Аргентина должна воспользоваться этим. Я наслаждаюсь, осознаю, что это последние битвы»

Аргентина вышла в финал Кубка Америки, в полуфинале обыграв сборную Канады (2:0).
Лионель Месси: «Было непросто снова выйти в финал, и Аргентина должна воспользоваться этим. Я наслаждаюсь тем, через что мы проходим, и осознаю, что это последние битвы» | Источник: Sports.Ru

"Давайте наслаждаться тем, через что мы проходим как сборная и как коллектив. Снова выйти в финал, чтобы бороться за звание чемпионов, было непросто. Это очень сложно, и мы должны воспользоваться этим.

Я проживаю это так же, как и все остальное в последнее время — получаю огромное удовольствие и так же, как Ди Мария и Отаменди, осознаю что это последние битвы", — сказал капитан сборной Аргентины.

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