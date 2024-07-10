Экс-защитник «МЮ» Браун о Роналду в сборной: «Он на 100% заслужил право оставаться на поле. Он все еще может забить» | Источник:

"Он был зол. Ушел на 75-й минуте и в тот момент действительно больше играл с мячом, и пытался создавать моменты. Конечно, вы будете расстроены.

Но, если уж на то пошло, Роналду это заслужил. Я знаю, что это тяжело, но он на 100% заслужил право оставаться на поле, потому что он все еще может забить гол", — сказал Браун.