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14:42 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-защитник «МЮ» Браун о Роналду в сборной: «Он на 100% заслужил право оставаться на поле. Он все еще может забить»

Команда Роберто Мартинеса уступила Франции в серии пенальти в ¼ финала Евро-2024 (0:0, 3:5 по пенальти). Роналду отыграл весь матч.

Экс-защитник «МЮ» Браун о Роналду в сборной: «Он на 100% заслужил право оставаться на поле. Он все еще может забить» | Источник: Sports.Ru

В ходе обсуждения игры экс-защитник «МЮ» затронул тему замены Буруну Фернандеша на 75-й минуте.

"Он был зол. Ушел на 75-й минуте и в тот момент действительно больше играл с мячом, и пытался создавать моменты. Конечно, вы будете расстроены.

Но, если уж на то пошло, Роналду это заслужил. Я знаю, что это тяжело, но он на 100% заслужил право оставаться на поле, потому что он все еще может забить гол", — сказал Браун.

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