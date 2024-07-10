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20:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду пока не планирует завершать карьеру в сборной Португалии. Криштиану не считает решение срочным (Record)

Команда под руководством Роберто Мартинеса проиграла сборной Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в ¼ финала Евро-2024.

Роналду пока не планирует завершать карьеру в сборной Португалии. Криштиану не считает решение срочным (Record) | Источник: Sports.Ru

По данным Record, Криштиану Роналду, скорее всего, продолжит выступать за сборную Португалии. Сейчас он оценивает свое выступление на чемпионате Европы.

39-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» пока не принял окончательного решения, поскольку не считает его срочным.

Португальская сборная сыграет против Хорватии в Лиге наций 5 сентября. Следующий цикл сборной также включает в себя чемпионат мира 2026 года, отборочный тур которого начнется в марте следующего года.

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