Роналду пока не планирует завершать карьеру в сборной Португалии. Криштиану не считает решение срочным (Record)
Команда под руководством Роберто Мартинеса проиграла сборной Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в ¼ финала Евро-2024.
Команда под руководством Роберто Мартинеса проиграла сборной Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в ¼ финала Евро-2024.
По данным Record, Криштиану Роналду, скорее всего, продолжит выступать за сборную Португалии. Сейчас он оценивает свое выступление на чемпионате Европы.
39-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» пока не принял окончательного решения, поскольку не считает его срочным.
Португальская сборная сыграет против Хорватии в Лиге наций 5 сентября. Следующий цикл сборной также включает в себя чемпионат мира 2026 года, отборочный тур которого начнется в марте следующего года.
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